Gazete Duvar kapanıyor

Türkiye’de 2016’dan beri muhalif yayınlar yapan Gazete Duvar kapanma kararı aldı. Karar çalışanlara iletildi.

Türkiye’nin ilk vicdani retçilerinden Vedat Zencir’in sahibi olduğu gazetenin, kapanma kararını “ekonomik nedenlerden” ve “Google’ın son algoritma değişiklikleri” nedeniyle aldığı ifade ediliyor.

Kurumda çalışan gazeteci Ökkeş Taşkın da X’ten “Gazete Duvar’ın kapatıldığı ben ve arkadaşlarıma az önce tebliğ edildi. Gazeteciliğe devam…” diye yazdı.