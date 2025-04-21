GAÜ’de Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Eğitimi yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim, Öğretim ve Araştırmada Mükemmeliyet Merkezi tarafından GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Eğitimi düzenlendi. Eğitim iki gün sürdü.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı’nca verilen bilgiye göre etkinlikte, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Dış Değerlendiricisi ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytekin İşman sunum yaptı.

GAÜ akademik kadrosu yanında ülkedeki diğer üniversitelerin akademisyenlerinin de katıldığı etkinlikte, yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyonun rolünün anlatılması ve konu uygulamalarının yapılış biçimlerinin öğretilmesi amaçlandı.

Prof. Dr. Aytekin İşman etkinliğin ilk gününde, yükseköğretim sistemindeki iç ve dış kalite güvencesinin önemi, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarını anlattı.

Yükseköğretim kurumları tarafından yıllık olarak hazırlanan kurumun eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının yer aldığı ‘KİDR’ olarak adlandırılan iç değerlendirme raporunun hazırlanması ile ilgili detayları da paylaşan Prof. Dr. İşman, etkinliğin ikinci gününde ise öğrenme çıktıları ve metotları üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

Program, katılımcılara sertifika verilmesiyle tamamlandı.