Gardiyan cezaevine gitti

Merkezi cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan zanlı H.M., dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı.

Polis, zanlının 3 Kasım tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide cezaevinde gardiyan olan zanlının cezaevine yüklü miktarda hap getireceğinin bilgisinin alındığını anımsattı ve gerçekleşen operasyonda yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının cep telefonundaki İş cep uygulamasında yapılan kontrolde Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında aranan bir kişiden 3 bin 473 TL para akışı olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının uyuşturucu içeren hapları tasarruf etme izni olmadığını ve işini kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, yargılanmaktan kaçabileceğinden tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı itiraz etti ve teminat duruşması gerçekleşti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının Uyuşturucu madde içeren hap alma ve tasarruf, Cezaevine yasaklı eşya sokmak ve Görevini kötüye kullanmak suçlarından yargılanacağına değindi.

Sağer, devlet tarafından kendisine maaş verilen zanlının, bir tutukluya para karşılığı uyuşturucu içerdiğine inanılan hap sokmasının ciddi olduğunun altını çizdi.

Sağer, duruşma neticesinde tüm hususlara değinip, sanığın yargılanıncaya değin, 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.