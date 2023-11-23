Gara Duman Cyling Team, Mahkeme önünden seslendi: “Bisikletlileri görün”

Gara Duman Cyling Team isimli grup, bisiklet kazalarından dolayı derin endişeler yaşayan bisiklet sürücüleri seslerini duyurmak için bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde buluştu, basın açıklaması yaptı.

Gara Duman Cyling Team Başkanı Raif Hızal yaptığı açıklamada bisiklet sürücülerinin görmezden gelindiğine vurgu yaparak, bu konuda farkındalık yaratılması gerektiğine dikkat çekti.

"Her şey eğitimde başlar" diyen Hızal, bu konuda toplumun eğitilmesi gerektiğini söyledi. Eyleme destek veren Bisiklet Severler Derneği Başkanı Hüseyin Akcan da açıklamasında sistemin değişmesi gerektiğine değindi, toplumu duyarlı olmaya davet etti.