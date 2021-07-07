Fuat Oktay geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çalışma ziyareti kapsamında bugün adaya geliyor.

Fuat Oktay, iki gün sürecek çalışma ziyareti çerçevesinde, Kıbrıs'ta bazı temas ve incelemelerde bulunacak.

Anadolu Ajansı’nın Ankara kaynaklı haberine göre, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu çalışmaları ile Bilal Ağa Mescidi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceleyecek Oktay, Yenierenköy ve Bafra köyünde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile de görüşmesi beklenen Oktay, "Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Töreni" ile Lefkoşa Büyük Han'da düzenlenecek "Gençlik Buluşması"na katılacak.