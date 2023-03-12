Fuarcılar: “İşimizi yapamıyoruz” / Sağlık Bakanlığı: “Boşaltacağız”

Ertuğrul SENOVA

Pandemi sürecinin başında, Covid-19 test kitleri ve aşılar için geçici bir süreyle Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına verilen Lefkoşa’daki Fuar Alanı, aradan 3 sene geçmesine karşın henüz boşaltılmadı. Bu durum, ülkede tek fuar organizasyonu işi yapan Unifex Fuarcılık Direktörü Ümit Erhan’ın, Mart 2020’den bu yana işini yapamamasına neden oluyor…

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Erhan, “Her şey normale döndü… Ülkede, pandemiden sonra işini yapamayan tek kişi benim” dedi.

“Başka mesleğim yok, paramı fuar organize ederek kazanıyorum” diyen Erhan, “3 seneyi geçti iş yapamıyorum. Artık intihar mı edeyim, ne yapayım bilmiyorum. Hayatımda düşünmediğim şeyleri düşünmeye başladım… Borçlarımı ödeyemiyorum. Mahkemeden kâğıtlar gelmeye başladı. Ömrümde böyle bir şey yaşamadım. Yarın öbür gün hacze gelip evimi alacaklar, bunun hesabını kim verecek?” diyerek isyan etti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “Vatandaşımız tepkisinde haklıdır. Biz orayı boşaltıyoruz. İlgili bakanlığa durumu ilettik” dedi.

Bakan Altuğra, “Taşıma işlemini titizlikle yapmamız gerekiyor. Milyonluk cihazlar, tıbbi malzemeler var. Bu durumu bürokratlarıma ilettim. Bize yeni bir yer tahsis edildi. Temizlik yapılıyor. Ardından taşıma başlayacak” ifadelerini kullandı.

Unifex Fuarcılık Direktörü Ümit Erhan:

“Tek işim fuar organize etmek, başka mesleğim yok, 3 yıldır işimi yapamıyorum”

Süreci, YENİDÜZEN’e anlatan Unifex Fuarcılık Direktörü Ümit Erhan, fuar alanının Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olmasına karşın, pandemi sürecinde Covid-19 test kitleri ve aşıları için yer arayan Sağlık Bakanlığı’na geçici bir süreyle tahsis edildiğini, test ve aşı sürecinin bittiğini ancak Sağlık Bakanlığı’nın, yapıları ambar olarak kullanmaya devam ettiğini, Ekonomi Bakanlığı’na geri vermediğini belirtti.

“Sağlık Bakanlığı, fuar yaptığımız binaları depo haline getirdi” diyen Erhan, “Benim işim fuarcılık. Kıbrıs’ta fuar yapan tek şirket biziz. Başka mesleğim yok de yok, paramı buradan kazanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Fuar taleplerini reddetmek zorunda kalıyorum”

Fuarların, dijital dünyaya yenilmeyen tek iş alanı olduğunu söyleyen Erhan, dünya ticaretinin büyük bir oranının fuarlardan geçtiğini, insanların ellemeden, koklamadan, çekiştirmeden ürün almak istemediğini ifade etti.

Erhan, geçtiğimiz ay İran’daki çok uluslu bir fuar şirketinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve Kıbrıs’ın kuzeyinde İran Tanıtım Günleri fuarı düzenleme talebinde bulunduğunu, ancak olumsuz yanıt vermek zorunda kaldığını söyledi.

Hem yerel, hem de çok uluslu şirketlerden gelen fuar taleplerini reddetmek zorunda kaldığını vurgulayan Erhan, “Sağlık Bakanlığı bir türlü binaları boşaltmıyor. Süreci yakinen takip ediyorum. Ekonomi Bakanlığı birkaç kez yazılı ve sözlü talepte bulunmuş ama bir türlü sonuç alınamadı” dedi.

“Pandemiden sonra işini yapamayan tek insan benim”

Pandeminin başladığı günden bu yana iş yapmadığını söyleyen Erhan, “3 senedir evime ekmek götüremiyorum. Eşim, emeklilik maaşından bana para veriyor. Bunu yaşamak bana dokunuyor” şeklinde konuştu.

“Sağlık Bakanlığı’nın amacını çözemedim ama beni mahvettiler” diyen Erhan, “Pandemiden sonra her şey normale döndü. Her şey normale döndükten sonra mesleğini yapamayan tek bir kişi var mı? Herkes mesleğini bir şekilde yapıyor. Ama ben yapamıyorum” şeklinde konuştu.

“3 seneyi geçti iş yapamıyorum. Artık intihar mı edeyim, ne yapayım bilmiyorum”

Erhan, “3 seneyi geçti iş yapamıyorum. Artık intihar mı edeyim, ne yapayım bilmiyorum.

Hayatımda düşünmediğim şeyleri düşünmeye başladım. Çok doluyum. Derdim evimi geçindirmektir. Borçlarımı ödeyemiyorum. Mahkemeden kâğıtlar gelmeye başladı. Ömrümde böyle bir şey yaşamadım. Yarın öbür gün hacze gelip evimi alacaklar, bunun hesabını kim verecek? Borcunu ödemedin deyip hapse atacaklar. Biz hapishanenin yerini bilmiyoruz yahu” diyerek isyan etti.

Sağlık Bakanı Altuğra:

“Bize yeni bir yer tahsis edildi, temizliğin ardından taşınma işlemi başlıyor”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “Vatandaşımız tepkisinde haklıdır. Biz orayı boşaltıyoruz. İlgili bakanlığa durumu ilettik” dedi.

Bakan Altuğra, “Taşıma işlemini titizlikle yapmamız gerekiyor. Milyonluk cihazlar, tıbbi malzemeler var. Bu durumu bürokratlarıma ilettim. Bize yeni bir yer tahsis edildi. Temizlik yapılıyor. Ardından taşıma başlayacak” ifadelerini kullandı.