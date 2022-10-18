Fransa’da grev dalgası yayılıyor, kamu çalışanları da iş bıraktı

Ulusal Demiryolları İdaresi (SNCF) greve katılanların oranının yüzde 50 oranında olduğunu açıkladı.

Bugün başta başkent Paris olmak üzere büyük kentlerde grevci işçiler gösteri yürüyüşü düzenlendi. Sendikalara göre Paris'te 70 bin, ülke genelinde ise 300 bini aşkın kişi greve katıldı.

Son grevler, mayıs ayında düzenlenen seçimlerde ikinci kez seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un şu ana kadar en fazla başını ağrıtan sorunların başında geliyor.

Bu arada hükümetin ülkedeki benzin istasyonlarındaki oluşan uzun kuyrukları gidermek için iki bölgede akaryakıt deposuna el koyma kararı, iktidarla sendikalar arasındaki gerginliğin yine tırmanmasına yol açtı.

Özellikle sol eğilimli CGT sendikası iktidarın bu kararına ateş püskürürken Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, geri adım atmayacaklarını belirterek, benzin istasyonlarının önündeki kuyruklar devam ettiği için daha fazla akaryakıt deposuna el konulabileceği uyarısında bulundu

Veran, “Maaşlarda artışla birlikte sendikalarla anlaşma sağlanmasına rağmen rafinerilerde grevin sürmesi normal bir durum değil, hükümet gerekirse daha fazla yerde el koyma kararı alabilir.” dedi.

CGT, TotalEnergies grubu yüzde 7 oranında maaş ve prim artırımı kararı almasına rağmen dün 4. haftasına giren grevi sürdürme kararı almıştı. CGT, enflasyonu gerekçe göstererek, maaşların yüzde 10 oranında artırılmasını istiyor.

Grev günlük yaşamı ne kadar etkiledi?

Ulusal Demiryolları İdaresi’ndeki (SNCF) greve rağmen büyük kentler arasında demiryolu ulaşımının çok fazla etkilenmediği gelen haberler arasında.

Bu arada grev yüzünden Eurostar, Paris ve Londra arasındaki bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Fransız basını, kamu çalışanlarının da greve katılması yüzünden başta okullar olmak üzere devlet dairelerinde işlerin önemli ölçüde aksadığını aktardı.

Hükümet de enerji sektöründe başlayan grevlerin sağlık, tarım, gıda sektörü hizmetlerini zora sokması nedeniyle, çözüm olarak bazı rafinerilerde üretimin yapılmasını sağlamak için belirli işçileri kapsayan "zoraki çalıştırma" prosedürünü devreye sokmuştu. Ancak en büyük işçi sendikası CGT, maaş görüşmelerinde beklenen ilerleme olmadığı gerekçesiyle prosedüre uymayacaklarını açıklamış ve ülke genelinde 18 Ekim'de bütün meslek gruplarına grev çağrısı yapmıştı.

Elektrik üretiminde büyük aksamalar yaşanması bekleniyor

Fransa'da akaryakıt ve petrol rafinerileri işçilerinin sürdürdüğü greve son olarak nükleer santral çalışanları da dahil olmuştu.

Bazı nükleer santrallerde çalışanlar, maaşlarına artış talep ederek iş bırakma eylemi başlattı. Gravelines Nükleer Santrali çalışanları da ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.

Grev nedeniyle santraldeki çalışmalar ve elektrik üretimi durdu. Nükleer santrallere de yayılan grevin ülkenin elektrik üretimine olumsuz yansıyacağı öngörülüyor.

Fransa'nın enerji krizi yaşadığı dönemde, bakım faaliyetlerinin de ertelenecek olması nedeniyle elektriğe en çok ihtiyaç hissedildiği kış mevsiminde elektrik üretiminde büyük aksamalar yaşanması bekleniyor.