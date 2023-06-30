Fransa'da bir genci vuran polis 'kasten adam öldürmekten' tutuklandı

Fransa'da 17 yaşındaki bir genci trafik kontrolünde vurarak öldüren polis memuru, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Paris’in banliyölerinden Nanterre'de trafik çevirmesi sırasında genç sürücü Nael, dün bir polis tarafından vurularak öldürüldü.

Soyadı açıklanmayan 17 yaşındaki Nael'in videoya kaydedilen cinayeti ülkeyi şoke etti. Cinayet sonrası çok sayıda protesto gösterisi düzenlenirken, polis memuru açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.

Nanterre Başsavcısı Pascal Prache'nin ismi açıklanmayan 38 yaşında motosikletli polisin tutuk yargılanması talebi mahkemece kabul edildi.

Savcılık, “silahın kullanımına ilişkin yasal şartların sağlanmadığı” gerekçesiyle zanlı polisin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme de ülkede şiddet olaylarının ateşlenmesine neden olan polisi, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutukladı.

Fransa genelinde protesto gösterileri

17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla can vermesinin ardından ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi.

Şiddet olaylarının da yaşandığı gösterilere polis müdahale ederek göz yaşartıcı gaz kullandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin gece de devam eden gösterilerde 180 kişinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Olay sonrası hükümet acil durum toplantısı yaparken, muhalefetin olağanüstü hal ilan edilmesi çağrısı karşılık bulmadı.

Bakan Darmanin 5 bini Paris'te olmak üzere 40 polisin ülke genelinde görevde olduğunu kaydetti.

Clamart banliyösünde sokağa çıkma yasağı

Başkent Paris'in banliyölerinden Clamart, olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı aldı.

Yapılan açıklamada perşembe gününden başlamak üzere pazartesiye kadar akşam 21:00 ile sabah 06:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.