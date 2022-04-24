Fransa seçimleri: Macron kazandı

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 10 Nisan'da yapılan birinci turda en yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ikinci sıradaki Marine Le Pen yarışıtı

Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip ülkede 48,7 milyon seçmen, 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı.

Seçim merkezlerinde yapılacak oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başladı ve 20.00'da sona erdi.

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