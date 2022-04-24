Fransa seçimleri: Macron kazandı
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda oy verme işlemleri sona erdi. Sandık çıkışı anketlerine göre halihazırdaki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 58,2 oyla önde görünüyor. Rakibi Marine Le Pen'in oy oranı ise yüzde 41,8
A+A-
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 10 Nisan'da yapılan birinci turda en yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ikinci sıradaki Marine Le Pen yarışıtı
Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip ülkede 48,7 milyon seçmen, 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı.
Seçim merkezlerinde yapılacak oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başladı ve 20.00'da sona erdi.
Öne çıkan başlıklar:
- Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilk tahminlere göre oyların yüzde 58'ini alarak aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'i yendi
- Le Pen aldığı yüzde 42'lik oy oranını bir zafer olarak niteledi ve hazirandaki genel seçimler için daha sıkı mücadele etme sözü verdi
- Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel "Fransa'ya 5 yıl daha güvenebiliriz" açıklamasını yaptı, diğer Avrupa liderleri de Macron'un zaferini "rahatlama" olarak tanımladı
Bu haber toplam 573 defa okunmuştur