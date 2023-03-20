Fransa hükümetine karşı güvensizlik oylaması yapılacak

Fransa'da, kamuoyunun büyük tepkisine rağmen, emeklilik reformunu, meclisi baypas ederek parlamentodan geçiren hükümet hakkında güvensizlik oylaması yapılacak. Ancak aşırı sağcı Ulusal Birlik ile merkezdeki Liot partilerinin dilekçeleri ile yapılacak güvensizlik oylamalarının, Başbakan Elisabeth Borne hükümetini düşüreceğine pek ihtimal verilmiyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, söz konusu oylamalarda hükümeti düşürmeye yetecek bir çoğunluğa ulaşılamayacağını savundu. Parlamentodaki diğer muhalefet partilerinden hiçbiri Ulusal Birlik'in başvurusunu desteklemiyor. Ancak sol ittifak Nupes, güvensizlik oylamasında Liot ile birlikte hareket edeceğini duyurdu. Muhafazakar Cumhuriyetçilerden de buraya birkaç milletvekilinin destek vermesi durumunda, oylamanın hükümet için riskli bir hal alabileceği belirtiliyor. Cumhuriyetçiler, emeklilik reformunu prensipte desteklediğini duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkez ittifakı, geçen yıl yapılan parlamento seçimlerinin ardından meclisteki çoğunluğunu kaybetmişti. Hükümet de bu nedenden dolayı, tartışmalı emeklilik reformunu geçen Perşembe günü, meclisi baypas etme olanağı tanıyan özel anayasa maddesini devreye sokarak parlamentodan onay almadan geçirmiş ve böylece oylamada olası bir yenilgiyi engellemişti.

Halkın öfkesi hafta sonuna damga vurdu

Hükümetin bu tavrı, Fransa kamuoyunun büyük kesiminde tepkilere neden oldu. Ülkenin tamamında protestolar ve şiddet olayları yaşanırken, bazı yerlerde göstericiler barikatlar kurdu ve milletvekillerinin seçim bölgelerindeki ofislerine büyük zarar verdi. Söz konusu protestoların şiddetinin daha da artabileceğinden endişe ediliyor.

Radikal akımlar konusunda uzman olan Laurent Frajerman, meclisi baypas eden, Anayasa'nın 49.3'üncü maddesine başvurulmuş olmasının büyük bir öfke yarattığını, ancak şu ana dek eylemlerin oldukça pasifist bir havada gerçekleştiğini dile getirdi. Ülkedeki sendikalar, gösterilerin sertleşeceği konusunda hükümete uyarıda bulunmuştu. Cuma gününden bu yana, Le Havre kenti yakınlarındaki ülkenin en büyük petrol rafinerisinde, iş bırakma eylemi nedeniyle tüm faaliyetler durdu. TotalEnergies'e ait rafineride ise 7 Mart tarihinden bu yana üretim yapılmıyor.

Ülkenin gündemini uzun süredir meşgul eden emeklilik reformu tasarısına karşı yapılan eylemler, sene başından bu yana Fransa'da kamusal hayatı olumsuz etkiliyor. Çok sayıda tren ve uçak seferi iptal edilirken, atık toplama hizmetleri ile okullarda da greve gidiliyor. Sendikalar son olarak, 23 Mart Perşembe günü için ülke çapında büyük bir grev çağrısında bulundu.