“Fonlara ait sigorta kapsamı 20 bin Euro’dan, 100 bin Euro’ya çıkarıldı”

KKTC Merkez Bankası, tasarruf mevduatı niteliğini haiz fonlara ait mevduat hesaplarının sigorta kapsamının, operasyonel yüklerin azaltılması amacıyla anapara ve faiz toplamını içerecek şekilde her bir hesap için 20 bin Euro’dan, 100 bin Euro’ya çıkarıldığını duyurdu.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, kararın, KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu tarafından 32/2009 sayılı Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (TMSFİF) Yasası’nın 11’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak, alındığı ifade edildi.

Tasarruf mevduatı niteliğini haiz gerçek kişiler ile hayır kurumlarına ait mevduat hesaplarının sigorta kapsamında bir değişiklik yapılmadığı belirtilen açıklamada, anapara ve faiz toplamını içerecek şekilde her bir hesap için 20 bin Euro olarak uygulanmaya devam edileceği kaydedildi.

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin kararının, dün, 238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.