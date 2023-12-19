FODER üyeleri Fotoğraf gezisi düzenledi

Mustafa ERKAN

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği Üyeleri, fotoğraf gezi organizasyonu düzenlediler. Mağusa fotoğraf derneklerimizden FODOS da geziye katıldı.

Yaşadığımız ayni coğrafyanın Güney kesiminde bulunan Trodos civarında 2 Aralık tarihinde fotoğraf çekimleri gerçekleştirdiler.

Düzenlenen organizasyonda FODER üyeleri ile FODOS üyeleri geçtiğimiz hafta sonu, birlikte tuttukları minibüsle sabah erken saatlerde tura başladılar.

Sabah Astromeritis’de bir kahve molası ardından, ilk durak asansörlü köy olarak bilinen Kalo Panayioti’s köyünde oldu.

Köy Asansörü, büyüleyici agroturizm tesisleri ve ürün satan standlarıyla güzel bir kristmas köyünde oluşan zengin görseller fotoğrafçıların konusu oldu.

Ardından sonbahar fotoğrafları,şelale ve manzara çekimleri için yola çıkıldı. Bahar güzellikleri, ağaçların yaprakları arasında Caledonian şelalesinde oluşan güzel manzarayı, objektiflerine yansıttılar.