Fizyoterapistler ve Fiziksel Aktivite Derneklerinden ortak etkinlik

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği iş birliğinde “360 Derece Toplantılarının” ilkinin düzenlendiği bildirildi.

Dernek başkanları Dr. Fzt. Şahveren Yücel (KTFD) ve Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu (KTFAD)'nun açılış konuşmalarını yaptığı 360 Derece Toplantılarının ilkinde “Lumbal Diskopatiler ve Fiziksel Aktivite Uygunluğu” tartışıldı.

Fizyoterapistler Derneği Yönetim kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Op. Dr. Çağın Ozankaya “Lumbal Diskopatide Ne Zaman Fizyoterapi? Ne Zaman Cerrahi?”, Prof. Dr. Uğur Cavlak “Lumbal Diskopatilerin Biyopsikososyal Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Arzu R. Özdinçler “Lumbal Diskopatiler ve Güncel Fizyoterapi Yaklaşımları - Fiziksel Aktivite Uygunluğu” ve Dr. Fzt. Göktuğ Er de “Lumbal Diskopatilerde Koruyucu Fizyoterapi ve Ergonomik Yaklaşımlar” başlıklı konuşmaları aktardı.

KKTC üniversitelerinin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencileri, fizyoterapistler ve akademisyenlerin katıldığı kahvaltılı toplantıda, KTFD ve KTFAD iş birliğinde mesleki etkinliklerin düzenli olarak devam edeceği ve farklı sağlık problemlerinde fiziksel aktivite uygunluğu hakkında bilgiler paylaşılacağı bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.