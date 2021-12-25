Fiyatlarda ‘düşüş’ beklentisi

Ayşe GÜLER

Türk Lirası’nın döviz kurları karşısındaki değer kaybı durdu, vatandaşlar yaşanan gelişmenin raf fiyatlarına nasıl yansıyacağına odaklandı.

Özellikle son 1 aydır art arda gelen zamlar nedeniyle temel tüketim maddeleri dahil, birçok üründe oluşan ciddi fiyat farkının geri alınıp, alınmayacağı merak uyandırdı.

Bazı marketlerde raf fiyatlarında gerileme görülürken, bazılarındaki etiketler yerinde saydı.

Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Bertan Özberkman, dövizle ithal edilen birçok malın fiyatlarında indirim olacağını söyledi, yılbaşı öncesi ve sonrasında bu düşüşün devam edeceğini belirtti.

Özberkman, bununla birlikte Türkiye’den ithal edilen ürün fiyatlarında herhangi bir düşüş olmayacağını ancak daha fazla da yükselmeyeceğini dile getirdi.

Süpermarket İşletmecileri Platformu Başkanı ve Sözcüsü, Devpa Süpermarket Direktörü Tanser Nizam ise dövizdeki dalgalanmadan dolayı 4 kez fiyat artışı olduğunu, şu anda zamların büyük oranda gerilediğini savundu.

Öte yandan İntergaz Genel Müdürü Kader Gencer, tüp gaz satış fiyatının devlet tarafından belirlendiğine işaret etti, “LPG pahalı dönemde alındı. Devlet ne kadar indirebilir bilmiyorum” dedi.

Gencer, LPG’nin ucuz alındığı dönemde fiyatlarda indirim yapılabileceğine dair düşüncesini de aktardı.

YENİDÜZEN, kurlardaki düşüş sonrasında marketlerdeki fiyatlarda düşüş olup olmayacağını ilgili kesimlere sordu.

İLGİLİ KESİMLER NE DEDİ?

Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Bertan Özberkman:

“Dövizle ithal edilen birçok malda fiyatlar düşecek”

Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Bertan Özberkman, dövizle ithal edilen birçok malın fiyatlarında indirim olacağını söyledi, yılbaşı öncesi ve sonrasında bu düşüşün devam edeceğini belirtti.

“Örneğin, kendi şirketimin ithal ettiği peynir ve köpek maması ürünlerinde fiyat indirimi olacak” diyen Özberkman, elinde stok olan firmalarda ise düşüşün zaman alacağını kaydetti.

Özberkman, bununla birlikte Türkiye’den ithal edilen ürün fiyatlarında herhangi bir düşüş olmayacağını ancak daha fazla da yükselmeyeceğini dile getirdi.

Vatandaşların bilinçli tüketici olarak marketlerde fiyat kıyaslaması yapması gerektiğini de ifade eden Özberkman, “Tekel ürün olmadığı gibi tekel perakende noktası da yok. Rekabetin olduğu ortamda fiyatların aşağı düşmemesi imkansız” dedi.

TÜP GAZDA FİYAT DÜŞECEK Mİ?

İntergaz Genel Müdürü Kader Gencer:

“LPG pahalı dönemde alındı. Ucuz alındığında indirim yapılabilir”

İntergaz Genel Müdürü Kader Gencer, tüp gaz satış fiyatının devlet tarafından belirlendiğine işaret etti, “LPG pahalı dönemde alındı. Devlet ne kadar indirebilir bilmiyorum” dedi.

Gencer, LPG’nin ucuz alındığı dönemde fiyatlarda indirim yapılabileceğine dair düşüncesini de aktardı.

Gencer, “Fiyat İstikrar Fonu’nda durum nedir, ona bakıp değerlendiriyor. Yalnızca dövizden etkilenmiyor. LPG borsası da var” şeklinde konuştu.

Süpermarket İşletmecileri Platformu Başkanı ve Sözcüsü, Devpa Süpermarket Direktörü Tanser Nizam:

“Zam oranları büyük oranda geriledi”

Süpermarket İşletmecileri Platformu Başkanı ve Sözcüsü, Devpa Süpermarket Direktörü Tanser Nizam, dövizdeki dalgalanmadan dolayı 4 kez fiyat artışı olduğunu, şu anda zam oranlarının büyük oranda gerilediğini savundu.

“Bir günde çıktı diye bir günde düşüremez. Şu anda zamlar büyük oranda geriledi. Yalnızca bir basamak kaldı” şeklinde konuşan Nizam, market sahipleriyle önceki gün bir araya geldiklerini ve zamları geri almasını önerdiğini söyledi.

Nizam, raflardaki fiyat düşüşün önümüzdeki hafta da devam etmesini beklediğini belirtti.

Firmaların Türkiye kaynaklı tedarik sıkıntı yaşadığını da dile getiren Nizam, “Tüccarlar daha fiyat düşmedi. Çoğu, fiyatlarla ilgili etüt yaptığını, çalıştığını söylüyor. Şu an verdikleri fiyatlar doların 15 TL olduğu rakamlar… Çoğu tüccarda durum bu… Bazıları beklemede” şeklinde konuştu.

Nizam şöyle devam etti: “Tuvalet kağıdı fiyatı bir basamak inmedi. Listelerin çıkmasını bekliyoruz. Yağ, şeker ve bakliyat fiyatlarında indirim yapıldı. En başa inemedik. Buna ulaşmak için doların 10 TL’ye gelmesi gerekiyor.”

Sucuoğlu: “Yüksek fiyatların paraşüt hızıyla yavaş inmesi doğru değildir”