Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu BB-‘den B+’ya indirdiğini, görünümünü ise “negatif” olarak teyit ettiğini açıkladı.

Fitch Ratings, 2 Aralık 2021'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş, kredi not görünümünü ise, “erken” olarak nitelendirdiği parasal gevşemenin yurtiçi güvende bozulmaya neden olduğunu belirterek "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Fitch tarafından yayımlanan raporda kur korumalı mevduat ve sermaye akışı kontrollerinin makroekonomik ve finansal riskleri "kalıcı" olarak hafifleteceğinin düşünülmediği ifade edilerek "Kur korumalı mevduatın güveni kalıcı şekilde artırması, yüksek enflasyon ortamında sınırlı. Faizin kullanılmadığı ortamda kuru kontrol altında tutmak için döviz piyasasına yeni müdahale ve yeni sermaye kontrolü önlemleri gerekir. Bu güveni daha da azaltır." ifadelerine yer verildi.

"Parasal gevşeme riski yüksek"

Fitch, Türkiye'de 2023 seçimleri öncesinde istikrarı daha da bozacak parasal gevşeme riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Ayrıca kurum, Siyasi gelişmelerin, Merkez Bankası’nın politika faizini yükseltme kabiliyetini sınırladığını belirtti.

Kurum Enflasyona ilişkin ise yıl sonuna kadar yüzde 38'e, 2022'de ortalama yüzde 41'e ve 2023'te yüzde 28'e ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

Rezervlere dikkat çekildi

Merkez Bankası'nın rezervlerinin swap hariç ekside olduğu ifade edilen raporda "Yüksek dolarizasyon, rezervlerin kırılgan yapısı ve yatırımcı davranışında yaşanabilecek değişimden kaynaklanan riskler mevcut." dendi.

Raporda ayrıca "daha sık ve yoğun politika odaklı" finansal stres dönemlerinin, Türkiye'de yüksek enflasyonu, düşük dış likiditeyi ve zayıf politika güvenilirliği açısından kırılganlıkları artırdığı ifade edildi.