Fırtınanın seralara neden olduğu zararlar ödeniyor

Genel Tarım Sigorta Fonu, Gazimağusa, Derinya ve Türkmenköy’de fırtınadan zarar gören seralar için ödemelerin yapılmaya başlandığını açıkladı.

Fon’dan yapılan açıklamaya göre, 5 üreticiye fırtınanın seraya verdiği zarar için ve bir üreticiye de sera içindeki domates fidelerine gelen zarar için 17.5 bin TL tazminat ödeniyor.

Tazminat çeklerinin Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alınabileceği belirtildi.