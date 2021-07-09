Fırtınadan zarar gören üreticilerin tazminatları ödendi
Genel Tarım Sigortası Fonu, muhtelif tarihlerde meydana gelen fırtınadan zarar gören üreticilerin tazminatlarının ödendiğini duyurdu.
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Genel Tarım Sigortası Fonu, muhtelif tarihlerde meydana gelen fırtınadan zarar gören üreticilerin tazminatlarının ödendiğini duyurdu.
Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, King Mandalin, Limon ve Muz ağaçları için 3 üreticinin toplam 307 adet ağacı için 28 bin 32 TL’lik tazminat ödendiğini açıkladı.
Açıklamada, üreticilerin tazminat ödemelerinin Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri belirtildi.
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Etiketler : fırtına, Genel Tarım Sigortası Fonu, Tarım Dairesi