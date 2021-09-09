Figen Gökeri’nin ölümü büyük üzüntü yarattı

Renkli kişiliğiyle tanınan Figen Gökeri, 61 yaşında hayatını kaybetti. Gökeri’nin ölümü, tanıyanları arasında büyük üzüntü yarattı.

Uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı’nda temsilcilik görevlerinde de bulunan, Şehit Cengiz Ratip'in oğlu Mustafa Kemal Gökeri ile evli olan Figen Gökeri’nin “tam teşhisin konamadığı bir otoimmün hastalık” nedeniyle tedavi için bulunduğu Almanya’da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Figen Gökeri’nin cenaze töreninin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Figen Gökeri, son yerel seçimde Halkın Partisi’nden Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis üyeliğine aday olmuştu.