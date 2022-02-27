FIFA'dan Rusya kararı

FIFA, Rusya yaptırımlarını duyurdu.

FIFA'nın açıkladığı kararlara göre, Rus topraklarında hiçbir uluslararası futbol müsabakası oynanmayacak.

Rusya milli takımı resmi adını kullanamayacak, "Rus Futbol Birliği" adıyla maçlara çıkabilecek.

Karşılaşmalarda Rusya milli marşı çalınmayacak, bayrağı kullanılmayacak.

İngiltere Futbol Federasyonu da İngiltere milli takımının yakın gelecekte Rusya ile hiçbir seviyede maça çıkmayacağını duyurdu.

Kaynak: NTV