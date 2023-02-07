Feyzioğlu:1550 civarında vatandaş Türkiye’deki ailelerinin yanına gidiyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye’deki ailelerinin yanına gitmek isteyen vatandaşlara yönelik açıklama yaptı.

Feyzioğlu şöyle dedi:

“Eldeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Denizin kabarık durumuna rağmen toplam 6 gemi kalkmış olacak. Gemilerin tamamının dolduğu bilgisini edindik. 1550 civarında vatandaşımız Anavatana intikal edecek. Türkiye’deki uçaklar afet bölgesine yardım taşıyor. Devletimiz tüm gücüyle korkunç boyutlardaki bu afet karşısında seferber olmuş durumdadır”