Türkiye’deki “Fethullah Gülen Cemaati lideri” Fethullah Gülen hayatını kaybetti.

Fethullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, Fethullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. Ebuseleme Gülen sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada; 'Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü. Allah rahmet eylesin.' ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki 15 Temmuz 2016’daki askeri kalkışma ve olaylarla ilgili olarak da iktidar tarafından sorumlu tutulan cemaat, hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’ın kuzeyinde “terör örgütü” olarak kabul ediliyor.