Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a bugün veda ediliyor.

Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan törende ünlü isimler Tayfur'a veda etti.

Usta sanatçı Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Müzik ve Yeşilçam dünyasının unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un vefatı hayranlarını yasa boğdu. Ferdi Tayfur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ilk törene sanatçının dostları ve hayranları akın etti.