Felaket büyüdü: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Limasol ve Baf bölgelerinde aynı anda çıkan iki büyük yangın çıktı, Baf'taki kontrol altına alınırken, Limasol'daki kontrol alınamıyor. Çok sayıda köy tahliye edilirken, Limasol'daki yangında iki kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Güneydeki Cyprus Times'ın haberine göre ölenlerin kimlikleri henüz belirlenmedi.

Limasol'daki yangın nedeniyle Lofou Topluluk Lideri, akşam saatlerinde 30 kişi okulda kalırken, 10 ila 12 ev yandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Letimbiotis, İspanya'dan da iki yangın uçağının geleceğimi duyurmuştu.

Kıbrıs'ın kuzeyinden de başta Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar olmak üzere, birçok belediye destek talebinde bulunmuştu.

DÜN NELER YAŞANDI?

Hastaneler alarmda, 73 yaşındaki ağır yaralı hastaneye sevk edildi

Devlet sağlık hizmetlerinden (Okypy) yapılan açıklamaya göre, tüm acil servisler ile Lefkoşa Genel Hastanesi yanık ünitesi alarma geçirildi. Üç ambulans, özel müdahale ekipleri ve iki hemşire helikopterlerle bölgeye sevk edildi. Olası yaralanmalara sahada ilk müdahale yapılmasının ardından hastaneye sevk sağlanıyor.

73 yaşındaki bir adamın ciddi yanıklarla ilk yardım aldığı, durumu stabilize edildikten sonra Limassol Genel Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Baf’taki Ayia Marinouda yangını da kontrolden çıktı

Baf bölgesindeki Ayia Marinouda'da çöplükte başlayan ikinci büyük yangının da kontrol altına alınamadığı, alevlerin Ayia Varvara ve Episkopi yönünde ilerlediği belirtildi. Sekiz itfaiye aracı, Yaban Hayatı ve Avcılık Dairesi, bir dozer ve hava desteği ile müdahale sürüyor. Yangının çıktığı Ayios Therapontas köyünde çok sayıda ev yanarken, köy muhtarı saat 16:50’den bu yana hava desteği talep ettiğini ancak yalnızca “Elimizden geleni yapıyoruz” yanıtı aldığını açıkladı.

Alevlerin köy merkezine kadar ulaştığını söyleyen yetkililer, Pachna’daki köy salonunun klima, su ve meyve suyu ile vatandaşlara açıldığını bildirdi.

Hristodulidis, olay yerinde, AB Mekanizması devreye girdi

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Adalet ve Tarım Bakanlarıyla birlikte kriz merkezine ulaştı. Hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, AB Sivil Koruma Mekanizması’nın devreye sokulduğunu ve Ürdün’ün destek verdiğini belirtti. Letymbiotis, “Uzun saatler bizi bekliyor. Görüntüler üzücü, ama önceliğimiz insan hayatı” dedi.

Yangın söndürme çalışmaları Icarus II adlı sistemle koordine ediliyor. Toplamda 10 itfaiye aracı ve 8 uçak bölgede görev yapıyor. İngiliz üslerinden de bir hava aracı destek veriyor.

Köyler boşaltılıyor, halk gönüllü destek veriyor

Malia köyü tamamen boşaltıldı. Vasa Kilaniou köyünde tahliye çalışmaları sürerken, bazı köylülerin evlerini terk etmeye direndiği belirtildi. Malia ile Omodos arasındaki yol kapatıldı, tahliyeler ana Pachna yolu üzerinden yapılıyor.

Sivil Savunma Sözcüsü Panayiotis Liasides, bazı köylere ulaşımın yangın nedeniyle zorlaştığını ve tahliye edilen kişi sayısının hâlâ netleşmediğini bildirdi. Pachna, Kyvides ve Trimiklini bölgelerinde geçici barınaklar kuruldu; hem tahliye edilen vatandaşlara hem de alandaki personele yiyecek ulaştırılıyor.