Limasol yangını kundaklama sonucu çıktı

Limasol bölgesinde çıkan ve şu ana kadar iki kişinin ölümüne yol açan orman yangınının kundaklama sonucu meydana geldiği açıklandı.

Güneyin İtfaiye şefi Nikos Longinos, görgü tanıklarının Malya köyü yakınlarında, birbirinden 100 metre uzaklıktaki iki ayrı noktada kasıtlı olarak çıkarıldığını bildirdiğini söyledi.