Barış için meydana!

Bu Memleket Bizim Platformu tarafından, FEDERASYON YOLUNDA BİRLİKTE sloganıyla düzenlenen etkinlik Lefkoşa İnönü Meydanı'nda yapılıyor.

Saat 17.00'den itibaren eski Peyak binaları önünde toplanan barışseverler İnönü Meydanı'na yürüyor.

Annan Planı referandumunun yıl dönümünde tarihi mitinglere ev sahipliği yapan İnönü Meydanı 5+ BM formatındaki zirve öncesinde bugün yine barış etkinliğine sahne oluyor.

Kuzey Lefkoşa’da İnönü Meydanı’nda düzenlenen eylemle aynı anda Kıbrıslı Rumlar da Lefkoşa Eleftheria/Özgürlük Meydanı’nda toplanıp Baf Kapısı’na yürüyecek.

YENİDÜZEN EYLEMİ İZLİYOR / DETAYLAR SÜREKLİ GÜNCELLENECEK