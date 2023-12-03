Federal Kıbrıs’ın anayasal yapısına ilişkin fikirler geliştirilecek

Kıbrıs Akademik Diyalog, Yücel Vural’la işbirliği içinde “Anayasal Sorunlarda Ortak Fikirlerin Geliştirilmesi” amacıyla bir araştırma projesinin başlatıldığını duyurdu.

Kıbrıs Akademik Diyalog’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, gelecekte kurulması öngörülen yeniden birleşmiş, federal bir Kıbrıs’ın anayasal yapısına ilişkin fikirlerin geliştirilmesini amaçlayan bu iki toplumlu araştırma projesi, Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

Açıklamada, 1960 yılından günümüze kadar geçen sürede, Kıbrıs vatandaşlarının “Annan Planı” için yapılan referandumda kendilerine tanınan ‘kabul veya reddetme’ hakkı dışında, ülke Anayasasının oluşumuna yönelik müzakere ve diğer süreçlere önemli bir katılımının olmaması gerçeğinin, bu araştırma projesinin ilham kaynağı olduğu belirtildi.

Açıklamada, projenin genel amacı şöyle ifade edildi:

“Projenin genel amacı, yeniden birleşmiş, federal bir Kıbrıs’ın gelecekteki Anayasasının oluşumuna, iki toplum üyelerinin katılımını içerecek şekilde katkı sağlamaktır. Projenin özel amacı ise, Kıbrıs’ın gelecekteki anayasası açısından önem taşıyan çetrefilli konularda yakınlaşma sağlamak, ve iki toplumdan gelen ilgili vatandaşlar, akademisyenler ve fikir öncüleri arasında işbirliğini ilerletmek, bu konularda yeni fikirlerin/önerilerin ve modellerin üretimine katılımı teşvik etmektir.”

İki yıl sürecek projenin odaklandığı konular şöyle açıklandı:

• Kıbrıslı Rumlar’ın ve Kıbrıslı Türkler’in çoğunluğu tarafından kabul edilebilir bir Anayasa vizyonu,

• Federal yürütme, federal yasama ve federal yargı organlarının yapısı,

• Federal hükümet ile oluşturucu birimler arasındaki ilişki ve yetki paylaşımı,

• İki bölgelilik ve iki toplumluluk ilkeleri,

• Federal Kıbrıs vatandaşlarının siyasal hakları

Açıklamada, projeden beklenen etki ise şöyle ifade edildi:

Projenin tamamlanmasının ardından, elde edilen sonuçlar – uzlaşılan ve uzlaşılamayan konular ve seçenekler – siyasi partilerin, STK'ların, gazetecilerin ve ilgili vatandaşların katılımıyla ve proje bulgularını zenginleştirmek ve daha da somutlaştırmak amacıyla açık/halka açık forumlarda sunulacaktır. Yeni fikirleri ve uzlaşmaları kapsayacak olan yazılı Nihai Rapor, Proje yöneticilerinin tahlil, yorum ve önerilerini içerecek şekilde resmi müzakerelerde yer alan taraflara ve ayni zamanda halkın bilgisine sunulacaktır.”