‘Federal çözümde egemenlik eşittir, kurucu devletler eşit statüdedir’

Ana muhalefet lideri, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs müzakere süreçlerine yönelik kavram kirliliğine dikkat çekti.

Erhürman, federal bir çözümde egemenliği Kıbrıslı Türklerden ve Kıbrıslı Rumlardan eşit kaynaklanacağını anımsattı, Kıbrıs Türk kurucu devleti ve Kıbrıs Rum kurucu devletinin de eşit statüde olacağını belirtti.

Erhürman şu paylaşımı yaptı:

Federasyonda,

1. Birleşik Federal Kıbrıs'ın egemenliği Kıbrıslı Türklerden ve Kıbrıslı Rumlardan eşit olarak neşet eder (kaynaklanır).

2. Kıbrıs Türk kurucu devleti ve Kıbrıs Rum kurucu devleti eşit statüdedir.

3. Kıbrıs Türk kurucu devleti kendine ait yetkileri egemence kullanır (yani federal devlet de Kıbrıs Rum kurucu devleti de bunlara müdahale edemez).

4. Federal devlete ait yetkiler siyasi eşitlik çerçevesinde kullanılır. Yani Kıbrıslı Türkler de, Kıbrıslı Rumlar da federal devletin tüm organ ve kararlarına etkili olarak katılır.

“İngiltere...

Erhürman, “İngiltere AB'den çıktı, KKTC'yi tanıyacak" spekülasyonlarına yönelik de şu değerlendirmeyi yaptı. “KKTC'nin tanınmaması yönündeki kararlar AB'nin değil BM Güvenlik Konseyi'nin kararları. İngiltere de BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden biri.

Bunca yıllık müzakere tarihi, onun yarattığı bilgi birikimi orada dururken hala nelerle uğraşıyoruz!”