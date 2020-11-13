Fatma Kaşıkçı İngiltere’de defnedildi
Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde 18 Ekim’de geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı, İngiltere’de toprağa verildi.
YENİDÜZEN
Tatil için geldiği Kıbrıs’ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Kaşıkçı, kazadan 3 hafta sonra İngiltere’de, Londra’da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Kaşıkçı’nın cenazesi, iki yıldır yaşadığı Romford bölgesindeki evinin önüne götürüldü. Anne Ayşe Çınar, kızının yaşadığı evin önüne gül demetleri bıraktı. Burada okunan duaların ardından Fatma Kaşıkçı’nın cenazesi konvoy eşliğinde aynı bölgedeki Marks Gate Mezarlığı’na defnedildi.
Kaza nasıl olmuştu?
Kaza 18 Ekim tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa-Mağusa anayolunda olmuştu.
Fatma Kaşıkçı yönetimindeki NS 140 plakalı salon araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği esnada, yoldan çıkarak beton elektrik trafosuna çarpmıştı.
Kaşıkçı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Cuma Yıldırım kazayı hafif yaralarla atlatmıştı.