Fatma Girik hayatını kaybetti
Türk sinemasının ünlü ismi Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Türk sinemasının ünlü ismi Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Girik 79 yaşındaydı.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Fatma Girik'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Keskin, "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.
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