Faslı bebek 10 bin metre yükseklikte doğdu, göbek kordonunu kabin amiri kesti

Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan ABD'nin Şikago şehrine gerçekleştirdiği uçuşunda Faslı bir kadın yolcu doğum yaptı. Uçakta bulunan bir doktor ve kabin ekibinin yardımıyla gerçekleşen doğumda erkek çocuk dünyaya geldi.

THY'nin geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul-Şikago seferini yapan tarifeli seferinde yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte doğum gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'ndan uçağa 3'ü çocuk 5 kişilik Faslı bir aile bindi. Hamile olan Faslı kadının uçuş sırasında doğum sancısı tuttu. Bir yandan kabin ekipleri uçağın arka tarafında hazırlık yaparken, diğer yandan kaptan pilot uçakta "doktor" anonsu yaptı. Yolcular arasında bulunan beyin cerrahı olan bir doktorun gözetiminde, kabin görevlilerinin yardımıyla Faslı kadın, erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Bebeğin kordonunu Kabin Amiri Gülderen Doğu kesti. Anne ve bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi nedeniyle uçak rotasına devam etti.

Almahdi adı verildi

Faslı baba oğluna "Almahdi" adını koydu. Babanın isteği üzerine bebeğin dünyaya gelişi uçaktan anons ile yolculara duyuruldu. Uçak Şikago'ya gidene kadar kabin ekibi bebekle yakında ilgilendi. Kabin ekibi uçuş sırasında bebek ve ailesiyle birlikte anı fotoğrafı çektirdi.