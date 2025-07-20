Faşistlerin bayrak yakma girişimine polis engeli

Türkiye'nin Kıbrıs'a yönelik askeri müdahalesinin yıldönümü olan 20 Temmuz kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda, Kıbrıs'ın güneyindeki ELAM ve benzeri faşist örgütler sokağa çıktı, 'KKTC' karşıtı sloganlar attı.

Dün akşamki eylemlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güneydeki polis, 'KKTC' bayrağını yakmayı deneyen şahsa müdahale etti. Polis, bayrağı söz konusu şahsın elinden aldı.

Eylemci, bayrağı yakmaya hazırlanıyordu... Bu durum, sağ ideolojiye yakın sosyal medya sayfalarında tepkiyle karşılandı, polis müdürlüğü 'göreve' çağrıldı.