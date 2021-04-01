“Farkında olursak, güçlü oluruz! Biz farkındayız, ya siz?”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, “1-7 Nisan Kanser Haftası”nın öneminin yitirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Vakıf’tan yapılan yazılı açıklamada, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, kanser hastalığında erken tanı ve tedavinin, korunma yöntemlerinin ve toplumun kanser konusunda sürekli bilinçlendirilmesinin önemini benimsediği ve bu doğrultuda kurulduğu günden bu yana çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın, kanser hastalığına farkındalığı artırmak amacıyla düzenli eğitimler ve etkinlikler gerçekleştirdiği belirtildi.

Geçen yıl da olduğu gibi, bu yıl da kanser haftasının, Covid-19 salgınına denk geldiği belirtilen açıklamada, bu nedenle yüz yüze etkinliklerden ve temastan kaçınmanın kaçınılmaz olduğu kaydedildi.

Sağlığın öneminin daha da iyi anlaşıldığı, erken tanının önemi ve kanser hastalığıyla mücadelenin farkındalığı ve ayrıca ekonomik olarak herkesin imkanlarının kısıtlandığı bu dönemde “1-7 Nisan Kanser Haftası” nın öneminin yitirilmemesi, aksine kazanılması gerektiği vurgulanan açıklamada, kanser ile ilgili bilgilerin artması, erken tanı ve tedavi tekniklerinin gelişmesinin kanserle mücadelede daha güçlü bir konuma getirdiği kaydedildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın, 2000 yılından beridir Güney Kıbrıs’ta bulunan Karaiskakio Vakfı ile iş birliği sayesinde özelde ülkede, genelde ise dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara umut olunması alanında çalışmalarını sürdürmekte olduğu belirtilen açıklamada, aynı zamanda kanserle mücadelede, mihenk taşı olan erken tanı aşamasında da doktorlarla istişareli olarak birçok önemli test ve tahlili bireylere ücretsiz olarak sunarak, yardım eli uzatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın bir diğer büyük misyonunun ise 0-21 yaş kanser teşhisi almış, çocuk ve ailelerine maddi ve manevi yardım sağlayabilmek olduğu kaydedilen açıklamada, Vakıf’ın, kanser hastalığı sürecinde ekonomik olarak da etkilenen ailelere yardımlarını devam ettirebilmek için sürekli olarak bağış desteğine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilileri, bağışlar için kişilerin dilerlerse, tüm operatörlerden “KSV” yazarak 4110’a SMS atabileceğini (Tek seferlik SMS bedeli 20TL), bankalar aracılığıyla bağış yapabileceğini veya www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden çevrimiçi bağış sisteminin kullanılabileceğini kaydetti.

Vakıf yetkilileri daha fazla bilgi için +90 (392) 227 0616 – 17, +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan ve sosyal medya hesaplarından vakfa ulaşılabileceğini dile getirerek, “Unutmayın kanserin ve bu mücadelenin farkında olursak ve birlik olursak, ihtiyacı olanlara mutlu ve umutlu günler armağan edebiliriz.” ifadeleri kullanıldı.

(HUR/YIL)