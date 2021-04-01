'Yılda 700 yeni kanser hastası'

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, kanser hastalığında erken tanının önemine vurgu yaparak herkesin yılda bir kez rutin kontrollerini yaptırması çağrısında bulundu.

KHYD, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla dernek binası önünde geleneksel lokma dağıtma etkinliği düzenledi.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, hafta dolayısıyla kanser hastalığıyla ilgili farkındalığı artırmak istediklerini vurgulayarak dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Basın 28 yıldır toplumun bilgilenmesine katkı koyuyor”

Kocaismail, basın mensuplarının 28 yıldır kanser konusunda yaptığı haberlerle toplumun erken tanı bilincine sahip olmasına en büyük katkıyı koyduğunu söyleyerek, “1-7 Nisan Kanser Haftasında hepinizi kutlar ve teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Kanser Haftası’na hem yeni teşhis alan kanser hastalarının sıkıntıları hem de kaybedilen hastaların acısıyla girdiklerini dile getiren Kocaismail, “Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve sağlık dilerken sevindirici bir gerçeğe dikkat çekmek istiyoruz.” dedi.

“Pandemiden dolayı olumsuzluklar yaşanıyor”

Bu süre içerisinde binlerce kanser hastasının kanser tedavisini başarıyla bitirip normal yaşamlarını sürdürdüğünü, bunun erken tanı bilincinin yerleşmesi sonucunda başarıldığını ve kanserin artık ölümle eşdeğer olmasının ortadan kaldırıldığını söyleyen Kocaismail, bir yıldan beri pandeminin olumsuzluklarını yaşayan tüm ülkeler gibi KKTC’de de sağlıkta ve ekonomide olumsuzluklar yaşandığını belirtti.

Kanser hastalarının yaşadıkları başlıca olumsuzluklardan birinin ada ülkesi olunması nedeniyle uçuşlara bağlı aksayan ilaç alımları sonucunda tedavilerin aksaması olduğunu kaydeden Kocaismail, bugün artık uzun süreli ilaç eksikliklerinin söz konusu olmadığını belirtti.

Tedavi konusunda kapalı kalınan pandemi sürecinde ülkede hem devlet hastanesinde hem de YDÜ hastanesinde 2 Onkoloji, 2 Onkolog ve 2 radyoterapi cihazına sahip olabilmenin çok büyük bir olanak ve zenginlik olduğunu yaşayarak gördüklerini dile getiren Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin ise bu merkezlerin açılması ve ülkede kanser tedavisinde gerekli cihazların varlığı için her zaman baskı unsuru yarattığını, konuyu gündemde tuttuğu için bugün bu olanakların ne kadar önem arz ettiğini görerek bu amaçta çaba koyduğu için haklı bir gurur yaşadıklarını anlattı.

“Tedavide çok iyi noktaya geldik”

Kocaismail, ayrıca ülkede Güney Kıbrıs’ta olmayan cihazlara ve tedavide çok iyi uzmanlara sahip olmanın olanaklarıyla kanser konusunda tedavi ayağında çok iyi bir noktaya gelindiğinin en iyi göstergesi olduğunu belirtti.

“İstatistik çalışmalar halen beklenilen noktada değil”

Yeni kanser vakaları devam ederken “neden kanser oluyoruz” sorusunun cevabını bulabilecekleri istatistiki çalışmalarda halen beklenen noktaya gelinmediğini ifade eden Kocaismail, şöyle konuştu:

“Pandemi nedeniyle hastanemizde her alanda aksaklıklar olduğu gibi 2019’da başlatılan bu çalışma da yürütülememektedir. Hangi bölgemizde hangi tür kanser vakalarının artış gösterdiğini ve artış gösteren bölgelerde nasıl bir araştırma yapılması gerektiğini belirleyecek epidemiyolojik haritanın çıkarılmasını pandemiye rağmen ivedilikle istiyoruz. Doğru istatistikler için ülke nüfusunu da net olarak bilmek şart çünkü ülke nüfusunu net bilemeden kanser vakalarının ülkemiz için çok ya da normal olduğunu belirlemek mümkün değildir.”

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her 100 bin nüfusta yılda 200 yeni kanser vakası beklenmekte olduğunu dile getiren Kocaismail, “KKTC nüfusu 350 bin ise bu hesaplamaya göre yılda aramıza katılan 700 civarındaki yeni kanser hastası bizi normal bir sıralamaya koyuyor olsa da ülkemizde gözlemlediğimiz gittikçe yaş oranı düşerek gelen hastalar ise gençlerimizin neden kanser olduğu sorusuna dikkatleri çekmektedir. İstatistiki çalışma sonlanmadıkça hâlâ yediklerimiz ve içtiklerimizle soluduğumuz havadan endişe duymaya devam ediyoruz.” dedi.

“Kanserle ilgili devlet politikası olmalı”

Hem hayat kurtarmak hem de devletin belini büken pahalı kanser ilaçlarına ihtiyaç duymamak için “kanserle ilgili devlet politikası” olması gerektiğini vurgulayan Kocaismail, bugün neredeyse teşhislerin yüzde elliden fazlasının kişilerin vücutlarındaki değişiklikleri fark ederek kendileri tarafından tespit edildiğini kaydetti.



“Erken Tanı Merkezleri bölgelere yayılmalı”

Devletin öncelikli olarak Erken Tanı Merkezlerini bölgelere yayması ve rutin taramaları teşvik edecek şekilde sağlıklı bireyleri tetkiklerini yaptırmaya isim bazında davet etmesi gerektiğine vurgu yapan Kocaismail, rutin taramaların binlerce hayat kurtarırken maliyetinin devlete tedaviden çok daha ucuza çıkacağını kaydetti.

Bunun dışında pandemi sürecinde hijyen kuralları dışında en büyük koruyucu olan aşıyı olmak için 65 yaş altının özellikle tedavisi yeni bitmiş yada tedavi altındaki bağışıklığı düşmüş kanser hastalarının aşıların gelmesini tedirginlik ve endişe içinde beklediğini dile getiren Kocaismail, “Kanser Hastalarına Yardım Derneği Şubat ayında yaşadığı mali sıkıntılardan sonra dernekten yapılan çağrı üzerine vatandaş ile iş insanımızdan gelen destek sonucunda birkaç ay ayakta kalabilecek maddi kaynağa ulaşmıştır ancak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışan personel ile evde bakım hizmet ekibi, psikolog, psikiyatr ve fizik tedavi uzmanı ile Kıbrıs’ın güneyine hasta götüren ekibin kalıcı giderlerini karşılayacak bir kalıcı gelire ihtiyaç vardır.” dedi.

“Kesintilerin güncellenmesi için üyelere çağrıda bulunuyoruz”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne maaşlarından halen kesinti yaptıran ancak kesinti miktarı 5 TL ve altında olan kişilerin bu rakamları güncellenmesi için üyelerine çağrıda bulunan Kocaismail, derneğin yeni üye arayışı ve hizmetlilerine ödemekle yükümlü olduğu giderlerini karşılayacak kaynak yaratma çabalarının da başladığını kaydetti.

Haber: Hurşide Baybora - Fotoğraf: Süleyman Önal