Falyalı'nın kayınpederi konuştu: "Kıbrıs böyle bir şey yaşamamalıydı"

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın kayınpederi Mehmet Taşker YENİDÜZEN’e konuştu, çok üzgün olduklarını, aile olarak olayın aydınlanmasını istediklerini söyledi.

“Kıbrıs böyle bir şey yaşamamalıydı, Kıbrıs bu olmamalıydı” diyen Taşker en kısa zamanda faillerin bulunmasını talep ettiklerini ifade etti.

Konuşmakta güçlük çeken Taşker, “Büyük bir acı yaşıyoruz. Aile olarak yaşadıklarımızı ifade etmem mümkün değil” dedi.

Polis: Uzun namlulu silahla ateş edildi

DEHŞET GECESİ