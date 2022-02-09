Polis: Uzun namlulu silahla ateş edildi

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili Ö.T isimli bir kişi tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı, 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Olay anında kiralık bir araçla bölgede bulunduğu tespit edilen zanlı bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı, hakkında 2 gün tutukluluk kararı aldı aldı.

Polis, suikastla ilgili kan donduran detayları mahkemede açıkladı.

Müfettiş Murat Bayram olayda ‘uzun namlulu’ silah kullanıldığını aktardı, olay yerinde yapılan aramada 17 adet 7.62 mm çapında boş mermi kovanı,5 adet 9 mm boş kovan, 9 adet de 7.62 mm mermi çekirdeği bulunduğunu ifade etti.

Yapılan soruşturmada olay anında kiralık araçla bölgede olduğu tespit edilen Ö.T’nin meseleyle bağlantılı olduğu tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Bayram, aramaların genişletildiğini aktardı.

Bayram, aranan şahıslar ve emareler olduğunu belirtti.

Bayram bilgi verdi…

Müfettiş Murat Bayram mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Bayram, zanlı Ö.T’nin Çatalköy’de meydana gelen ‘taammüden adam öldürme’, ‘kanunsuz ateşli silah patlayıcı madde kullanma, taşıma, tasarruf’, ‘meskun mahalde ateş açma’ suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

8 Şubat’ta saat 18.45 sıralarında Murat Demirtaş yönetimindeki SL 001 plakalı araca, kimliği meçhul şahıslar tarafından yolun güneyinden uzun namlulu silahla ateş edildiğini belirten Müfettiş Bayram, Demirtaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Bayram, araç içerisinde bulunan ve ağır yaralanan Halil Falyalı’nın önce Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne, ardından da YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldığını ancak yaşamını yitirdiğini söyledi.

17 adet 7.62 mm çapında boş mermi kovanı, 5 adet 9 mm boş kovan, 9 adet de 7.62 mm mermi çekirdeği…

Müfettiş Bayram, olay yerinde yapılan aramada 17 adet 7.62 mm çapında boş mermi kovanı,5 adet 9 mm boş kovan, 9 adet de 7.62 mm mermi çekirdeği bulunduğunu ifade etti.

Yapılan soruşturmada olay anında kiralık araçla bölgede olduğu tespit edilen Ö.T’nin meseleyle bağlantılı olduğu tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Bayram, aramaların genişletildiğini aktardı.

Bayram, aranan şahıslar ve emareler olduğunu belirterek, olayda hayatını kaybeden Demirtaş ve Falyalı’ya otopsi yapılacağına ilişkin bilgi verdi.

2 gün tutukluluk

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu arada Halil Falyalı’nın yarın Kumyalı’da toprağa verileceği belirtildi.

DEHŞET GECESİ