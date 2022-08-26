Falyalı cinayeti: Duruşma 2 Eylül’e ertelendi

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları V.S., M.Ç. ve Ö.T. yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı adına davayı yürüten Savcı, dava dosyasının tamamlanma aşamasına geldiğini beyan etti. Savcı mahkemeden dava dosyasının tamamlanabilmesi için ek süre talep etti.

Mahkeme, dosyanın duruşma aşamasına gelmesi için davayı 2 Eylül tarihine erteledi.