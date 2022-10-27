Falyalı cinayeti davası devam ediyor

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, 14’üncü tanık olay yeri inceleme uzmanı Kevser Ulunay’ı dinletti. Ulunay duruşmada cinayetle ilgili icraatları anlatırken, topladığı kanıtları emare olarak sundu.

Ulunay’ın sunduğu emareler arasında Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın vücudundan çıkan mermi çekirdekleri, kan örnekleri, öldürüldükleri esnada Demirtaş’ın üzerindeki kıyafetler yer aldı. Ayrıca sanıklar Musa Çiçek ile Veysel Sare’nin Alsancak’ta gizlendiği evde elde edilen emareler de sunuldu.

Tanık polis, evde bulduğu 40,42 buçuk ve 43 numaralı 3 adet ayakkabıyı, banyoda poşete sarılı halde bulunan silahı, 11 adet mermi ile 4 adet balistik incelemede kullanılmış olan kovanları, 3 adet cep telefonunu, şemsiye, pet şişe, peçete gibi evde elde edilen kanıtları da sundu.

Olay gecesi olan 8 Şubat tarihinde Girne Turizm limanı yakınlarda bir otel civarında çöp kutusunda bulunan bir çift siyah eldiven de kanıt olarak dosyaya eklendi.

Teknik tanığın dinlenmesinin ardından duruşma 2 Kasım saat 11.30’a ertelendi.