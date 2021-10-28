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Facebook'un ismi değişti: Meta

Facebook'un ismi değişti: Meta

Facebook'un kurucusu ve yöneticisi Mark Zucherberg, haftalardır tartışılan isim değişikliğini açıkladı.

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Facebook'un kurucusu ve yöneticisi Mark Zucherberg, haftalardır tartışılan isim değişikliğini açıkladı.

Zucherberg açıklamasında, Facebook'un isminin Meta olarak değiştirildiğini duyurdu.

Facebook'un logosu da yeni isme göre değiştirilecek. 

Kaynak: https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/facebook-meta-name-new-metaverse-b1947245.html?fbclid=IwAR271Hu9uX7wI0gm5Ufme7vgZyct2gX0XbAjyWKzGrUsjv9BcBs8ZEsico4

 

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