EZ-KOOP, Londra’da Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde

Esnaf, Zanaatkâr ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) ile Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi (Zeytin-Koop), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO) desteği ve katılımıyla Londra’da sekizincisi düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde yer aldı.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, ambalajlı halde ve uluslararası standardı sağlanmış zeytin ve harup ürünlerini tanıtım ve tadımının yapıldığı festivalde, stantlarının ilgiyle karşılandığı kaydedildi.

İngiltere’de gıda dağıtımı yapan tedarikçilerin de ilgisini çektiği stanttaki ürünler için yeni sezonda başlamak üzere bağlantılar kurulduğunun belirtildiği açıklamada, EZKOOP’un birkaç yıl öncesine kadar İngiltere’ye girişte gümrük vergisini ödeyerek “zeytinyağı, çakıstes” gibi ürünlerin ihracatını gerçekleştirdiği ve bu ürünlerin raflarda yer almasını sağladığı kaydedildi.

Aytaç

EZ-KOOP Genel Sekreteri Ersun Aytaç, işlenmiş gıda ürünlerinde İngiltere’de gümrük girişinde ortalama yüzde 16 olan gümrük vergisinin bir şekilde karşılanması gerektiğini söyledi.

“Pekmez, harup unu, harup yemişi, zeytinyağı, çakıstes ve hatta yerli tohum buğday unu” gibi kültürel sanayi ürünlerinin rahatlıkla ihraç edilebileceğini belirten Aytaç, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların yoğunlukla yaşadığı İngiltere’de Kıbrıs ürünlerine aşina büyük topluluk olduğunu ifade etti.

Aytaç, 1994 ABAD kararlarının sonucu olarak uygulanan gümrük vergilerinin karşılanması halinde Kıbrıs Türk üreticisinin doğrudan satış yapabileceği ve önünün açılabileceğini vurguladı.