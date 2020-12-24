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Eylül ayı destek ödemeleri yapılıyor

Eylül ayı destek ödemeleri yapılıyor

Eylül ayına ait işverenlere ödenecek olan 2000 TL destek ödemeleri ile çalışanlara yapılacak 1500 TL Destek  ödemeleri yarın  hesaplara yatırılacak.

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Eylül ayına ait işverenlere ödenecek olan 2000 TL destek ödemeleri ile çalışanlara yapılacak 1500 TL Destek  ödemeleri yarın  hesaplara yatırılacak.

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan özel sektör çalışanları ve işletmelerinin yaşadığı finansal sıkıntıları azaltmak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında   işverenlere verilecek 2000 TL destek ödemeleri ile  çalışanlara ödenecek 1500 TL destek ödemeleri, 25 Aralık Cuma günü ( yarın) banka hesaplarına yatırılacak.

Sosyal Sigorta emeklilerinin 13. maaşları da yarın ödenecek

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden  yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alanlar ile iş kazasından dolayı gelir alan  40 806 kişiye de   13. Maaş ödemesi 25 Aralık Cuma günü ( Yarın) yapılacak.

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