“Özgürlüğümüz için buradayız”

FEHİME ALASYA

Sosyal medya üzerinden örgütlenen Demokrasi ve İrade Platformu’nun düzenlediği yürüyüş, dün akşamüzeri saat 18.30 sıralarında Citroen Kavşağı’nda başladı. Yürüyüşte, “Herkes İçin Demokrasi”, “Herkes İçin Özgürlük”, “Biat Değil Özgürlük” gibi dövizler taşındı, “Müdahale Değil İrade”, “Kıbrıs’ta Son Söz Kıbrıslılarındır” pankartları açıldı, cep telefonları ışıkları yakıldı.

Eyleme katılanlar YENİDÜZEN’e konuştu

Harun Said: “Burada olmazsak biteriz”

“Burada olmamamız için bir neden yok, neden burada olmayalım ki? Biliyoruz ki burada olmazsak biteriz, bu nedenle buradayız. Çocuk yaştan beridir ülkemizin iradesine olan müdahaleyi babamdan duyuyorum ama bunun aradan geçen onca yıla rağmen hala daha böyle sürmesini kabul edemiyorum. O yüzden buradayım. 21.yy’da bu kadar insanın her şeyi bilmesine rağmen bunun yapılıyor olması bana çok dokunuyor. Bu çağda bu kadar ucuz hareketler çok yakışıksız.”

Evrim Tüfekçioğlu: “Gereken mesajı buradan vereceğiz”

“Son süreçte sadece ülke siyasetine değil, iç siyasetimize de karışmaya çalışıyorlar. Bunu doğru bulmadığım için buradayım. Umarım gerekli mesajı buradan verebiliriz. Vereceğimize inanıyorum.”

Besim Baysal: “Demokratik yapımızın içine dahil olunmaya çalışılması bizim onurumuzu zedeliyor”

“Geçmişten bugüne dek gelen sürekli irademize yapılan müdahale var ama en son Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve akabindeki UBP’nin parti Başkanı seçimlerine de dahil olunması, demokratik yapımızın içine dahil olunmaya çalışılması bizim onurumuzu zedeliyor. Biz buna karşıyız. Biz Türkiye ile onurumuzla eşit ilişkiler kurmak istiyoruz. Kendi yöneticilerimizi kendimiz belirleyecek bireyleriz, buna tepki vermek istedik, o nedenle buradayız”

Sümer Kaya: “Bağımsızlık ve kardeşlik için buradayız”

“Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve halkların kardeşliği için buradayım.”

Münevver Ayter: “Kendi kendimizi yönetelim istiyorum”

“Biat değil, özgürlük için buradayım. Ben Kıbrıs’ın bağımsız olarak kendini yönetebilmesini istiyorum. O nedenle buradayım. Bu gece sesimizi buradan duyurabileceğimize inanıyorum.”

Hüseyin Kurt: “Hiçbir ülkenin iradesine müdahale edilmemeli”

“Hiçbir ülkenin iradesine müdahale edilmemeli. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, partilerimizin iç siyasetine müdahale edilmesini istemiyoruz. Bu nedenle buradayız.”

Selma Sakinsel: “Görmeden, ifade özgürlüğümle yaşamak istiyorum”

“Var oluşumuz için buradayız, asimile olmaya ve biat etmeye hayır. Ben Kıbrıslı Türk olarak baskı görmeden, ifade özgürlüğümle dünyadan soyutlanmadan yaşamak istiyorum. Bu ülkede güneyi ile kuzeyi ile kardeşçe yaşamak istiyoruz.”

Radiye Erk: “Bu yaşananlar bizim irademizle olan şeyler değil, kabul edemeyiz”

“Kendi seçimlerimizi kendimiz yaparak bu adada yaşamak istiyoruz. İrademize müdahale istemiyoruz. En çok da seçimlere müdahale edilmesini kabul edemedik. Bu yaşananlar bizim irademizle olan şeyler değil, kabul edemeyiz.”

Gülsün Karadayı: “Torunlarım için…”

“Bizim özgür irademize dokunulduğu için buradayız. Torunlarımın daha güzel yarınlarda, özgürce, barışça, kan dökülmeden, eğitim ve güzelliklerle büyümesi için buradayım. Beni en çok üzen seçimlere müdahale edilmesi oldu, oyların parayla satılması oldu.”

Zeynep Telli: “Gizli baskıya hayır denmeli”

“Herkes için özgürlük, irademiz için buradayız. Bu süreçte Kıbrıs halkının kendi kendini yönetememesi beni çok üzdü. Ne olursa olsun bu halk kendi iradesini ortaya koyup bunu başarabilir. Burası bir Türk devleti, burası Kıbrıslı Türklerin devleti, bu kabul edilmeli. Gizli baskıya hayır demek gerekiyor.”