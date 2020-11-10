İnönü Meydanı'nda "Biat Değil Özgürlük" sloganları

Demokrasi ve İrade Yürüyüşü devam ediyor. "Müdahale Değil İrade" pankartı arkasında 3 bini aşkın kişi Dereboyu'ndan İnönü Meydanı’nda yapılıyor.

Eylemciler "Birlik Mücadele Dayanışma", "Kıbrıs Laiktir Laik Kalacak", Biat Değil Özgürlük", "Müdahale Değil İrade", "Herkes İçin Demokrasi" sloganlarıyla İnönü Meydanı’nda yapılıyor.

İnönü Meydanı'na binlerce kişi "Biat Değil Özgürlük" sloganı atıyor.

Demokrasi ve İrade Platformu adına Gülşen Erçin ve Orhan Erören konuşma yapıyor.

Bir grup eylemci, TC Elçiliği’nin bulunduğu yerde durarak, Elçiliği protesto etti. Daha sonra tekrar yürüyüşe devam etti.

Yürüyüşe 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı...

Eylemciler telefon ışıklarını açarak hava kaldırdı.

Eylemciler çok sayıda "Müdahale Değil İrade" pankartı açtı...

Açılan “Kıbrıs’ta Son Söz Kıbrıslılarındır” pankartı büyük ilgi topladı.

"Biat Değil Özgürlük" pankartı da açıldı...

Fotoğraflar: Burçin Aybars