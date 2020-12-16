İşçilere devlet denetiminde konaklama

Başbakanlık, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun geçişlerle ilgili aldığı kararda iyileştirme yaparak dün akşam saatlerinde yayınladıkları genelge ile iyileştirdiklerini duyurdu.

Buna göre güneyde çalışan işçiler Lefkoşa Kermiya e Mağusa Akyar sınır kapılarından geçiş yapabilecekler. Giriş kapılarında ise devlet tarafından ayarlanan araçlarla, devlet tarafından belirlenen konaklama yerlerine götürülecek. Yine işçiler sabah saatlerinde konakladıkları yerlerden alınıp sınır kapılarına götürülecek.

Bu uygulama 24 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Başbakanlık, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun Güney Kıbrıs’ta Covid-19 vakalarında hızla artış olduğunu göz önünde bulundurarak, çalışmak için Güney Kıbrıs’a geçen ve dönüşlerinde 10 gün karantinaya girmeleri hususundaki uygulamada iyileştirme yaptı.

Buna göre, Güney Kıbrıs’ta çalışanlar, 10 gün karantinaya girmeden Güney Kıbrıs’taki işlerine belirlenen iki kara giriş kapısından devlet kontrolünde gidip gelebilecek ve devletin belirlediği tesislerde konaklayacaklar.

Başbakanlığın aldığı karar uyarınca, yarından (17 Aralık 2020), 24 Aralık 2020 tarihine kadar çalışma amacıyla yapılan geçişlerle ilgili uygulama çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta çalışan vatandaşlarımız, iş dönüşünde saat 16.00’dan itibaren Lefkoşa’da Metehan ile Gazimağusa’daki Akyar sınır kapılarından KKTC’ye giriş yapacaklar ve giriş kapılarında devlet tarafından ayarlanan araçlarla, devlet tarafından belirlenen konaklama yerlerine götürüleceklerdir. Bu tesislerden sabah da aynı şekilde adı belirtilen iki sınır kapısına taşınacaklardır. Bu uygulama, 24 Aralık tarihine kadar devam edecektir. 24 Aralık’ta çalışanlara test yapılacak ve negatif olanlar evlerine gönderilecektir. (Ancak 24 Aralık 2020 tarihinden sonra Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun o günün koşullarında alacağı kararlar saklıdır. )

Bu tarihten sonraki uygulama günün koşullarına göre yeniden gözden geçirilerek düzenlenecektir.