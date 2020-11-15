Lefkoşa’da üç eylem

CTP Gençlik Örgütü saat 13.00de Yiğitler Burcu'nda buluşacak.

TDP Gençlik Örgütü saat 13.30da Kuğulu Park'ta buluşacak.

Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, Baraka Kültür Merkezi saat 14:00'de Pronto Çemberi'nde buluşacak.

Örgütler, polisin ‘sözlü’ olarak yasakladığı eylemlerin yapılacağını duyurdu.

Kıbrıslı Türklerin iradesini ortaya koymak amacıyla bugün gerçekleştireceği eylemler, SÖZLÜ olarak polis tarafından Kaymakamlık onayı ilse yasaklanmasına karşın yapılacak.

Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, Baraka Kültür Merkezi eyleminin önceden planlandığı gibi saat 14:00’da gerçekleşeceği öğrenildi.

Abdullah Korkmazhan’ın açıklaması şöyle:

“Onlar Mangala Biz Alana eylemimiz önceden planlandığı gibi demokratik, anayasal haklarımız çerçevesinde saat 14:00'da Pronto Çemberi'nde buluşarak gerçekleşecektir. Polisin ve Kaymakamlığın anayasal hakları yok sayan bu tutumu kabul edilemezdir. Eylemin gerçekleşmesi artık Kıbrıslı Türklerin demokrasi ve iradesi meselesi haline gelmiştir. Halkımızı, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partileri demokrasimizi ve irademizi savunmak adına alanda olmaya çağırıyoruz.”