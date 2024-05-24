Eylem 5. gününde / Gözler üretici ve sendikaların gerçekleştireceği toplantıda
Hayvan üreticilerinin Başbakanlık önünde süresiz olarak başlattığı araçlı eylem beşinci gününe girdi.
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Devrim DEMİR
Hayvan üreticilerinin Başbakanlık önünde süresiz olarak başlattığı araçlı eylem beşinci gününe girdi.
Başbakan Ünal Üstel, dün akşam donmuş et ithalatından geri adım atmayacaklarını açıklarken, gözler sendikalar ve hayvancılara çevrildi.
Birçok sendika ve hayvan üreticisi bugün saat 13.00'de Kamu-İş binasında toplanacak.
Birçok hayvan üreticisi şu sıralarda yeniden Başbakanlık önünde toplanmaya başladı.
-YENİDÜZEN ADIM ADIM TAKİP EDİYOR-
SAAT 10.00
Başbakanlık binası önünde dumanlar yine yükseliyor. Üreticiler, eyleme devam ediyor.
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