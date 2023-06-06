Evkaf İyilik Gönüllüleri: Çevremizi temiz tutalım

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilme, çevre bilincini arttırabilme gayesiyle düzenli olarak çevre temizliği etkinliği gerçekleştiren Evkaf İyilik Gönüllüleri, kalabalık çevre gönüllüleriyle bu kez de Boğaz Piknik alanını çöplerden arındırdı.

Özellikle yaz aylarında sıcaklardan dolayı cam şişelerden oluşabilecek yangın tehlikesine de dikkat çeken iyilik gönüllüleri faaliyetlerine hız verdi.

1 saat içerisinde 60 torba çöp toplayan ekip, çevre temizliği konusunda tüm halkın duyarlı olmasını istedi.