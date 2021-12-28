Evinde uyuşturucu bulundu, tutuklandı

Evinde yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edilen R.T.M tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, zanlının “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Alma ve Tasarrufu” suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27 Aralık’ta Lefkoşa’da, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu zanlının evinde yapılan aramada; yaklaşık 24 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının konu maddeleri aranan 1 şahıstan aldığını itiraf ettiğini anlattı. Tahkikatın devam ettiğini ve aranan kişiler olduğunu aktaran polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.