Evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Haspolat’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada 10 gram sentetik uyuşturucu bulunan H.E.Y. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Haziran 2024 tarihinde Narkotik ekibi tarafından Haspoat’ta sakin zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenilmesi üzerine, evine yapılan baskında, 10 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ve içerlerinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının konu uyuşturucuyu tanımadığı bir şahıstan, 14 gram olarak 8 bin TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten polis, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.