Evinde 90 gram hinkeneviri bulundu

Evinde yapılan aramada toplamda 90 gram hintkeneviri türü madde bulunan N.S. isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 1 yıldır ülkede kaçak olarak yaşadığının tespit edildiğini söyledi. Mahkeme, zanlının 3 ayı aşmamak üzere tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Celal Durukan N.S. isimli zanlının, “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri Alma, Verme ve Tasarrufu” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 25 Nisan tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nce Gönyeli’de zanlının evinde uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisinin alındığını söyledi.

Polis, aynı gün saat 19.30’da evde yapılan aramada zanlının odasında satışa hazır paketlerde 49 naylon poşette 74 gram, poşette ise 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis ayrıca, 20 adet boş poşetin emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının konu maddeyi 22 Nisan’da aranan bir şahıstan 100 gram olarak aldığını ve bir kısmını, paketi 600 TL’den sattığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının 1 yıldır kaçak olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.