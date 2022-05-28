“Evimizi tamir ederiz ama bu ağaçlar geri gelmez”

Evi, yangının ortasında kalan bir vatandaşın yürek burkan sözleri, orman yangınları konusundaki ‘vurdumduymazlığı’ da sorgulattı.

YENİDÜZEN’e konuşan vatandaş, “100 kusur yıllık ağaçlar yandı. Evimin çatısının yanması beni fazla üzmez. Parasını verir, yaptırırız ama bu ağaçlar yerine gelmez” şeklinde konuştu.

Vatandaş şunları söyledi: “Bu devlet, devletse eğer her türlü ekipmanı olmalı. Köyün güneyinde, 10-15 gün önce yangın çıktı. Batısında, 2 ay önce çok büyük bir yangın çıktı. Şimdi de bu bölge. Yangın çıktığında binlerce ağaç yandı. 100 kusur yıllık ağaçlar. Evimin çatısının yanması beni fazla üzmez. Parasını verir, yaptırırız. Ya da yaptırmayız, oturmayız. Bu ağaçlar yerine gelmez. Ağaçlara üzülüyorum. Devletin bu aymazlığı… Mercedesleriyle gelecekler, politika yapmaya çalışacaklar. Bir helikopterinin olmaması aymazlık.”

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